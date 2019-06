Halima Gadji : « J’ai fait 3 tentatives de suicide »

Halima Gadji, alias Marème Dial actrice dans « Maîtresse d’un homme marié » a révélé, dans un long entretien avec L’observateur, avoir tenté de mettre fin à ses jours.

« J’ai fait 3 tentatives de suicide. J’ai attendu un soir avant d’aller au lit, je suis entrée dans les toilettes, me suis mise devant le miroir. E me suis insultée, auto-mutilée en me griffant et me tapant dessus En larmes, j’ai ouvert la boite à pharmacie, avalée tout ce que j’ai trouvée, comprimés, sirops, Ensuite j’ai embrassé ma mère comme si c’était la dernière fois. Le lendemain, ma mère m’a réveillé et je n’avais rien… »

Elle n’en est pas à son premier coup d’essai. « J’ai remis ça à l’âge de 15 ans, puis de 17 ans, par noyade. Je me suis rendue à Gorée, après une énième prise de tête. Je suis montée sur un pont avec mon maillot de bain e j’ai plongé tête baissée, après avoir pleuré un bon coup (…) Mais j’ai fini par me tirer d’affaire. »

La mort ne voulant pas d’elle, Marème Dial a décidé d’imposer sa personne dans la société qu’elle qualifie « d’hypocrite.»