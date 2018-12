Hand-Ball: Macky félicite les Lionnes

Le Chef de l’Etat a adressé un message de félicitations et d’encouragements aux Lionnes du Handball, qualifiées en finale de la 23e édition de la CAN féminine qui se déroule présentement à Brazzaville, au Congo. Avec cet exploit, elles décrochent également, pour la première fois de l’histoire du Sénégal, une place en Coupe du monde de la discipline. De quoi mériter les félicitations du président de la République. Dans une lettre, Macky Sall salue « la belle et grande performance de nos handballeuses qui viennent de se distinguer, de façon remarquable, à Brazzaville (Congo), en se qualifiant en finale de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball Féminin, contribuant ainsi au rayonnement et à la réputation de notre pays sur la scène africaine et mondiale. » Le chef de l’Etat a également promis d’instruire le ministère des Sports à aider les Lionnes en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d’atteindre l’objectif d’un sacre final. « Vous avez honoré le Sénégal et votre pays vous doit, en retour, reconnaissance et gratitude. C’est pourquoi, je voudrais saisir l’opportunité qui m’est offerte, pour vous renouveler mes chaleureuses félicitations ainsi que tous mes encouragements… » a-t-il déclaré.