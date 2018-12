Handball: Awa Diop Fall et Hadato Sako récompensées

Les deux sénégalaises ont marqué les esprits lors de cette compétition où elles ont été déjà élues meilleure joueuse avant la finale.

Hadato Sako a été élu deux fois MVP (face au Cameroun et à la Côte d’Ivoire). Sans surprise, elle est couronnée meilleure gardienne de cette compétition. Hadato s’est illustrée tout au long de cette compétition avec des arrêts qui ont ébloui plus d’un. Les tireuses de cette compétition se souviendront de cette gardienne de but qui a toujours rassuré son équipe sur la défense. Elle a beaucoup contribué à la première période de la finale remportée par le Sénégal et au faible score victorieux des angolaises. Cadre de l’équipe nationale depuis 2015, la pensionnaire de Nice a fait la plus belle partition des lionnes.

Awa Diop Fall, MVP lors de la demie finale face à la Guinée, a été récompensé. Elle est désignée meilleure ailier gauche de la compétition. La vice-capitaine de l’équipe a beaucoup contribué aux victoires consécutives des lionnes. Pour sa première finale, la lionne de 27ans s’est distinguée avec des paniers réussis. De quoi rassurer avant la coupe du monde de handball en 2019.

Wiwsport