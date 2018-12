Handball: Les lionnes en finale

Objectif atteint ! Le Sénégal a décroché sa qualification en finale de la 23e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Handball. Par la même occasion, les Lionnes ont décroché leur toute première qualification à la Coupe du Monde. A l’issue d’une demi-finale très serrée, sans doute leur match le plus difficile depuis le début du tournoi, les Lionnes ont battu la RD Congo (22-21) par un but d’écart et continuent leur parcours élogieux, avec six victoires en autant de rencontres dans cette CAN qui se tient présentement au Congo Brazzaville.