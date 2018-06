handicapée battue par un ASP: la victime raconte

Il leur a demandé de vider les lieux. Après cette sommation, les mendiantes en fauteuils roulants tentent de négocier. L’ASP se braque, envoie une pluie d’insultes avant le déluge de coups de poings et de pieds. La victime raconte.

« On était entrain de quitter les lieux quand l’Asp m’a interpellée. Il m’a dit de m’arrêter, j’ai refusé. C’est ainsi qu’il m’a rattrapée. Il m’a donnée de violents coups, avant de me jeter par terre. Je me suis agrippée sur sa ceinture pour qu’il n’arrive pas à me frapper. Mais il m’a donné de violents coups de pied, en me projetant de ma chaise ».

Le cœur meurtri, Awa Guèye poursuit: »Ce qui m’a fait le plus mal, c’est que les policiers étaient présents quand l’Asp me frappait et ils n’ont pas bronché. C’est quand les choses ont commencé à prendre une autre tournure, qu’ils ont réagi ».