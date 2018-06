handicapées battues: l’ASP sous mandat de dépôt

Clap de fin pour l’agent de sécurité de proximité (Asp) qui avait molesté les deux dames dans une rue à Dakar. Mamadou Nguer Mbow, comme c’est de lui qu’il s’agit, a été écroué à la prison centrale de Rebeuss. En effet, au terme de sa détention légale au Commissariat central où il servait, il a été présenté hier au parquet de Dakar. Et, le substitut du procureur qui a hérité de son dossier, l’a inculpé et placé sous mandat de dépôt du délit de violence et voie de fait sur une personne vulnérable. Il sera jugé le lundi 18 juin prochain, renseigne L’Observateur.