Harrison Ford : Héros aussi dans la vie après avoir secouru une automobiliste !

Selon les informations du site américain TMZ, le comédien a fait l’étalage de sa bravoure en venant à la rescousse d’une accidentée de la route le 19 novembre. Alors qu’il circulait sur la route californienne 126 à Santa Paula, le mari de Calista Flockhart a assisté à la sortie de route d’une conductrice qui a dévalé la pente avant de finir dans un fossé. Ni une, ni deux, Harrison Ford l’a secouru de même que d’autres personnes qui ont également assisté à ce « dérapage incontrôlé ». Plus de peur que de mal pour l’accidentée qui n’a eu que des blessures mineures et n’en a pas fini de raconter qu’elle a un jour été secouru par un certain Harrison Ford !