Harvey Weinstein divorce : il a trouvé un accord avec sa femme, Georgina !

Un accord a été trouvé…

A l’époque, mariée depuis 10 ans à ce puissant producteur hollywoodien, Georgina Chapman avait découvert avec horreur les agissements de l’homme qui partageait sa vie et avait décidé de le quitter. Selon TMZ, leurs avocats auraient trouvé un terrain d’entente après des mois de négociations. Ils auraient discuté de leurs deux propriétés ainsi que de la garde de leurs deux enfants.

Vu que la créatrice de mode de 41 ans a une fortune estimée à 20 millions de dollars, grâce à sa marque Marchesa, et que son producteur de mari serait assis sur 240 à 300 millions de dollars, c’est monsieur qui va devoir mettre la main au porte-monnaie.

…pour plusieurs pensions alimentaires

D’après leur contrat de mariage, il pourrait donc être obligé de verser 12 millions de dollars à son ex-femme, puis 400 000 dollars par an. Ensemble, Harvey et Georgina Weinstein ont deux enfants India Pearl, 7 ans, et Dashiell Max Robert, 4 ans. Le producteur a aussi eu trois filles de son précédent mariage à Eve Chilton.