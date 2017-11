Pour le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, la coopération UE/Libye pour endiguer le flux de migrants est «inhumaine»

Zeid Ra’ad al-Hussein, haut commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, écrit ce mardi dans un communiqué: «La communauté internationale ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les horreurs inimaginables endurées par les migrants en Libye, et prétendre que la situation ne peut être réglée qu’en améliorant les conditions de détention.» Et d’expliquer que «la politique de l’UE consistant à aider les gardes-côtes libyens à intercepter et renvoyer les migrants (est) inhumaine».