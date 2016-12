Haute-Loire : des agents départementaux trouvent 10.000 euros sur le bord d’une route

0

Ils ont finalement rapporté leur riche trouvaille à la gendarmerie. Des agents départements de la Haute-Loire ont découvert mercredi sur le bord d’une route 10.000 euros en liquide, rapporte jeudi La Montagne.

Une valise qui sonne. C’est alors qu’ils travaillaient sur le bord d’une route départementale entre les communes de Beauzac et de Retournac que ces quatre agents sont tombés sur une valise et deux caisses. Le contenant ? Deux sachets fermés avec à l’intérieur respectivement 6.000 et 4.000 euros en billets. Soit un beau cadeau de Noël de 10.000 euros. En essayant d’ouvrir la valise cependant, les agents constatent qu’elle se met à sonner. Devant l’insolite de leur découverte, ils décident de se rendre à la gendarmerie la plus proche.

Porte ouverte. Les forces de l’ordre ont rapidement fait le lien entre ces objets trouvés et un convoyeur de fonds, aussitôt contacté. Ce dernier a confirmé qu’un de ses camions blindés avait roulé une porte latérale ouverte, entraînant la chute du précieux chargement. Jeudi matin, La Montagne informait ne pas savoir si d’autres valises avaient été ainsi égarées.