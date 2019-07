Hcct: Après Tanor, un autre conseiller s’en va

Après la disparation de son président Ousmane Tanor Dieng, le 15 juillet 2019 dernier, le Haut Conseil des Collectivités Territoriales vient d’enregistrer une autre perte. n effet, informe Lougawebmedias, Cheikh LO, Haut conseiller des collectivités territoriales (HCCT) et vice Président au Conseil Départemental de Louga, n’est plus.

Il a rendu l’âme le vendredi 19 juillet à Paris, suite à une maladie qui l’avait cloué au lit. Agé de 67 ans, Cheickh Lo a toujours milité au parti socialiste et était très proche du président Tanor Dieng