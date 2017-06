Helmut Kohl est mort, selon Bild: décès de l’ex-chancelier allemand

Il est décédé « ce matin dans sa maison de Ludwigshafen », dans le sud-ouest du pays, a indiqué le journal.

Helmut Kohl, chancelier de 1982 à 1998 (avant Gerhard Schröder puis Angela Merkel), n’apparaissait quasiment plus en public depuis une chute dans les escaliers en 2008, suivie un an plus tard d’un accident vasculaire cérébral qui l’a laissé très affaibli.

Né le 3 avril 1930, il était entré au Parti chrétien démocrate (CDU) en 1946, à seulement 16 ans.