Henriette Barboza : Pourquoi j’ai divorcé avec le fils de Serigne Béthio

Henriette Barboza a fait les beaux jours des podiums sénégalais. Mannequin, la nymphe, restée loin des projecteurs depuis son mariage avec Seydina Thioune, fils du marabout Serigne Béthio , se dévoile, de nouveau, dans l’Observateur. Et explique notamment les raisons de sa rupture avec le fils du guide des thiantacounes, avec qui, elle filait le parfait amour.

« Dieu a décidé que nous devions, nous unir. Si cela ne tenait qu’à moi, cela durerait toute la vie. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Disons que nous n’étions pas faits l’un pour l’autre. Comme pratiquement tous les couples, nous avions des problèmes, sauf que les nôtres étaient insurmontables. Forcément, cela a abouti à notre divorce. C’était la meilleure chose à faire, avant que les choses ne dégénèrent », confie-t-elle au journal.

Aujourd’hui, la page est tournée. L’ex mannequin qui veut se reconvertir dans le commerce, a un nouvel amoureux. « Je suis dans une relation très sérieuse et j’espère que cela aboutira à quelque chose de concret. Mon petit ami me comble et si on doit se marier cela ser fera. C’est un homme très effacé, il ne vit pas au Sénégal », dit-elle.