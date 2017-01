HENRY SAIVET : « Physiquement, tout le monde est au point »

Henry Saivet affirme que le match contre le Cameroun reste une rencontre difficile. Mais il fait confiance à l’état physique de ses coéquipiers.

Il faut travailler. Il n’y a que cela qui compte pour aborder le quart de finale de la meilleure des façons. Je pense qu’on va être de mieux en mieux. Physiquement, tout le monde est au point. C’est un match qui va être compliqué. On le sait. Il faut qu’on soit lucide et qu’on travaille tout simplement. Le mental est au beau fixe. On a un groupe très élargi. C’est de bon augure. Nous sommes prêts pour le match. Le travail est très difficile, mais vous verrez samedi. Ce n’est pas à nous de dire qui est favori. Nous allons faire notre travail jusqu’au bout. On n’a pas envie de se dire que nous sommes favoris ou ce sont eux qui sont les favoris. On va travailler pour préparer le match comme il faut et bien le jouer. C’est une équipe difficile. Cela va être un gros match. Cela va être un match très difficile. On le sait, donc on se prépare pour cela. La différence va se faire sur les détails. J’espère que cela sera en notre faveur. C’est le match le plus important parce qu’on n’a pas été qualifiés depuis 11 ans pour les quarts de finale. Aujourd’hui, c’est le match le plus important ».