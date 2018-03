Héritage de Johnny : La dure réponse de Laeticia à David et Laura !

Plus les jours passent et de nouveaux éléments viennent s’ajouter à la terrible affaire de l’héritage de Johnny Hallyday. Laura Smet et David Hallyday ont décidé de saisir le tribu­nal de grande instance (TGI) de Nanterre afin de pouvoir avoir un droit de regard sur le projet d’album post­hume sur lequel travaillent Maxim Nucci et Yarol Poupaud. Le Point a annoncé que l’audience se tien­drait le 15 mars prochain. Les deux enfants aînés veulent s’assu­rer que le 51ème album contient bien des chan­sons origi­nales du rocker. Ils veulent aussi donner leur avis sur la maquette.