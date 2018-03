Hervin Ongenda La galère d’un ancien Parisien: « Le pire joueur que j’ai croisé »

Hervin Ongenda, 22 ans, a quitté le PSG en janvier 2017. Aujourd’hui, l’ancienne grande promesse du club parisien cherche un employeur et peine à payer son loyer. C’est bien connu, le talent, aussi grand soit-il, ne suffit pas toujours pour embrasser une belle carrière. Hervin Ongenda en est l’une des nombreuses illustrations. En octobre 2013, à peine âgé de 18 ans, il délivrait un assist à Zlatan Ibrahimovic qui ponctuait d’une sublime aile de pigeon.

Aujourd’hui, le jeune attaquant est dans une impasse après avoir galvaudé plusieurs chances de rebondir. Parti du PSG, il y a un an, il a refusé des offres de plusieurs clubs de divisions inférieures françaises avant d’être engagé par Zwolle, actuel sixième du championnat des Pays-Bas. Une expérience qui a duré à peine six mois entre janvier et juillet 2017. La raison? Le comportement du Français qui multipliait les retards alors que le club lui avait trouvé un hôtel juste devant le stade, rapporte le quotidien le Parisien.

Prêté à Bastia en 2014, son manque de discipline avait déjà été épinglé à l’époque par Claude Makelele. Ghislain Printant, successeur de Makelele en Corse, avait accepté de réintégrer le jeune joueur dans le noyau, mais il était arrivé en retard à l’entraînement dès le lendemain. Une attitude qui aurait poussé le coach à qualifer Ongenda de « pire joueur jamais croisé. Après avoir gagné 25.000 euros au PSG, il peinerait aujourd’hui à payer le loyer de la maison qu’il occupe avec ses parents dans la banlieue parisienne.