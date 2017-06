HEURTS AU MARCHE OCASS DE TOUBA La police a arrêté 38 personnes

Suite aux incidents du marché Ocass de Touba, la police nationale a tenu à apporter des précisions. Selon les hommes d’Oumar Maal, 2 dames ont été blessées, un suspect recherché et 38 personnes arrêtées.

«Le 18/06/2017, aux environs de 14 heures, des marchands ambulants du marché Ocass ont attaqué le Poste de Police sis dans ledit marché dans l’intention d’en découdre avec des éléments de Safinatou Amane qui s’y étaient réfugiés», précise la police dans un document parcouru par Rewmi Quotidien. Et la même source d’ajouter: «Ils reprochaient à ces derniers d’avoir battu jusqu’à évanouissement un garçon du nom de B. Mbengue, âgé de 14 ans, lequel venait d’être évacué à l’hôpital par les Sapeurs-pompiers. Malgré l’hostilité de la foule qui jetait des pierres sur le véhicule d’intervention de la Police, les éléments du Commissariat Spécial de Touba ont pu exfiltrer l’Agent de Police, les ASP et les éléments de Safinatou Amane qui étaient séquestrés au Poste ». Et, toujours selon la Police, «dans leur élan destructeur, les badauds ont saccagé les deux (02) postes de Police du marché et vandalisé des magasins». «Et c’est dans la mêlée que deux (02) dames nommées A. Sall, âgée de 19 ans et A. FALL âgée de 44 ans, ont été blessées par balle. La première a été atteinte à l’avant-bras droit et à la poitrine, tandis que la seconde a reçu une balle au cou. Elles ont été admises à l’hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba », révèle le communiqué. «Toutefois, la balle qui a été extraite du corps de la dame Anta Sall est une munition de calibre 6,62 mm, calibre qui n’est pas utilisé par les fonctionnaires de Police qui ne disposent que de munitions de calibre 9mm », se lave à grande eau la Police nationale. Non sans souligner qu’il « a fallu l’intervention de renforts du G.M.I et de l’ES.I de la Gendarmerie pour rétablir l’ordre ». « La Police qui est à la recherche du sieur A. DIENG, qui aurait été à l’origine des tirs, a néanmoins interpellé trente-huit (38) individus qui ont eu à prendre part aux manifestations ».

K T C