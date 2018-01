H&M soulève la polémique sur la toile à cause de la photo de ce petit garçon…

C’est de cette manière qu’H&M s’est une fois de plus retrouvé au centre de la discorde à cause d’une photo d’un petit garçon noir. Mais pourquoi nous direz-vous ?

Eh bien, le problème n’a rien à voir avec le petit garçon en lui-même mais plutôt avec le sweatshirt qu’il porte. Ce dernier en effet porte pour inscription « Coolest Monkey in the jungle » (en français, le singe le plus cool de la jungle). D’un goût assez douteux et plutôt raciste dans son ensemble, ce cliché a déclenché la colère de bon nombre d’internautes d’autant plus que ce cliché est posté en parallèle d’un autre représentant cette fois-ci un petit garçon blanc dont le sweatshirt dit « Survival Expert » (en français, expert en survie).

De quoi soulever l’indignation des clients et internautes. D’ailleurs, suite aux protestations, H&M a tout de suite retiré la photo et présenté ses excuses. Dites-donc… Faudrait y réfléchir à deux fois avant de shooter des collections.