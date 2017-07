Home, l’enceinte intelligente de Google, débarque début août

L’intelligence artificielle s’invite à la maison et nous projette vers un futur où tout est piloté à la voix. Alors qu’Amazon tarde à commercialiser en France son enceinte Echo, dotée de l’assistante intelligente Alexa, Google veut lui couper l’herbe sous le pied en lançant dès le 3 août son modèle, Home.

Comme sa concurrente, cette enceinte connectée au Wifi se commande à la voix et fait appel à l’intelligence artificielle pour tout contrôler chez soi : allumer les lumières connectées de Philips, lancer de la musique sur Spotify ou Deezer, faire sa liste de courses ou encore régler son thermostat Nest…

La voix commande toute la maison

Concrètement, un puissant algorithme analyse les requêtes en les contextualisant et l’IA apprend en stockant les préférences des utilisateurs. Cet assistant virtuel a été sobrement baptisé Google Assistant.

Google Home repose sur trois haut-parleurs et deux micros mais aussi une surface tactile pour déclencher l’assistant ou le mettre en veille. Les propriétaires de smartphones sous Android ne seront pas dépaysés car il suffira comme sur Google Now de dire « OK Google» ou «Hey Google» pour réveiller l’assistant.

Le système sera vendu début août sur le Google Store à 149€ alors qu’il s’écoule aux Etats-Unis pour 129$. Il faudra également observer les compatibilités établies avec les constructeurs d’électroménager et d’électronique locaux.

Si la guerre des IA grand public s’intensifie entre Google et Amazon, Microsoft (Cortana) et Apple (Siri) n’ont pas encore annoncé d’enceintes intelligentes.

VIDEO. Présentation officielle de Google Home