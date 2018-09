Hommage à Bruno : Wade et Diouf absents, Barrow présent

D’après L’AS, Abdoulaye Wade et Abdou Diouf n’assisteront pas à l’hommage national prévu ce jeudi pour Bruno Diatta. Ils seront représentés. Le journal précise que Diouf le sera par sa famille tandis que le pape du Sopi enverra, entre autres, Me El Hadji Amadou Sall et Babacar Gaye. Parmi d’autres personnalités annoncées, L’AS cite le Président gambien Adama Barrow.