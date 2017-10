Hommage à un compatriote, Son Excellence Foda Seck, ambassadeur représentant le Sénégal aux Nations Unies – Par Par Abdou Sané

Bénéficiant d’une grande confiance et d’une grande estime de sa hiérarchie et du président de la République qui définit la politique diplomatique du Sénégal, notre compatriote Fodé Seck a toujours réussi à prouver qu’il mérite largement toutes estime et confiance.

Cet homme courtois, discret, humble, généreux et d’une disponibilité sans limite n’a plus rien à prouver. Partout où il est passé, il a su laisser des traces indélébiles de succès retentissants. Du Brésil à Genève et à New York, son nom sonne au rythme et à la cadence du Sénégal qui gagne, qui rayonne et qui se fait admirer et respecter par ses voisins.

Une chose est de définir la politique diplomatique de la Nation, une autre est de disposer de ressources (humaines matérielles) pour la mise en œuvre de cette politique.

En ce sens, les diplomates sénégalais constituent une référence dans le monde. Grâce à eux notre pays relativement petit par la superficie, par son niveau de développement économique et social, par le volume de sa population, est passé au rang de superpuissance dans la géopolitique mondiale. C’est tout le mérite de nos diplomates.

Ils sont totalement engagés à façonner qualitativement l’image de notre pays, à en faire un pays respectable et respecté dans le concert des nations.

En retour, nous leur devons, aujourd’hui, comme hier, reconnaissance et gratitude. C’est tout le sens de cet hommage rendu à son excellence l’Ambassadeur Fodé Seck. En espace de deux ans, le Sénégal vient d’être élu (face à des adversaires de taille) et de fort belle manière, au Conseil de sécurité des Nations unies en 2015 et au conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies(en 2017). Bravo à toute la diplomatie sénégalaise !

Fodé, c’est votre compatriote qui vous parle : au risque de vous blesser dans votre modestie et dans votre discrétion, sachez que la population sénégalaise, voire africaine vous manifeste toute sa reconnaissance pour les brillants résultats obtenus dans votre mission et qui honorent le Sénégal et l’Afrique.

Nous tenons à remercier vivement toute votre hiérarchie pour le soutien remarquable et inestimable qu’elle vous apporte et qui vous a permis, en retour, d’atteindre les résultats visés.

Par Abdou Sané

Ancien Député

Email : abdousanegnanthio@gmail.com