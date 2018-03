Hommage au professeur Hamidou Dia (Par Marie Bâ AIDARA)

Notre dernière rencontre remonte au 21décembre 2017, à Keur Birago, lors de l’enregistrement de l’émission « Champion » consacrée au président Alioune Badara Bèye. Je me rappelle bien, j’étais assise à la gauche du colonel Moumar Guèye et lui, à sa droite.

Auparavant, le 13 novembre 2017, il m’avait remis le « Prix Cheikh Anta Diop de l’Essai » au nom de l’Association des écrivains du Sénégal (Aes), pour mon ouvrage intitulé « Diagnostic de l’économie sénégalaise 2000/2005 ».

En réalité, nous nous sommes connus en 2008, à la Présidence de la République du Sénégal, lorsqu’il était conseiller en charge de la culture du Président Wade et moi, conseiller en charge de l’économie et des finances. Nous entretenions des relations empreintes d’affection et de cordialité. Son humilité et son intelligence m’ont toujours frappées.

Nous voici, aujourd’hui, orphelins puisque nous cherchons partout son visage candide que nous avons perdu. Il était des nôtres et nous avons perdu cette part de nous même. Le froid et le silence règnent en maître à Keur Birago.

Il restera de lui ce qu’il a donné et semé. Il fut poète, écrivain, brillant philosophe, chroniqueur, critique littéraire, enseignant en France, au Canada et au Sénégal. Sans compter ses nombreuses distinctions honorifiques. Assurément, le Sénégal a perdu un de ses plus brillants intellectuels qui a servi son pays avec abnégation, rigueur et dignité.

Nous pleurons de l’avoir perdu, mais nous ne regrettons pas de l’avoir connu.

Mes condoléances les plus sincères vont à sa famille, à l’Aes et au Président de la République du Sénégal.

Que la terre de Yoff lui soit légère et qu’Allah, dans sa miséricorde infinie, lui réserve une place de choix dans son Paradis « Firdaws ».

Par Marie Bâ AIDARA

Economiste/Ecrivain

