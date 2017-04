Hommage rendu à Mamadou Lamine Diédhiou, ce Sénégalais tué en France (Besançon), il y a quelques jours

Il fut sauvagement assassiné un soir devant le lieu de son travail par des inconnus toujours non identifiés à ce jour. « Le Styl » son lieu de travail est un endroit de rencontres et de joie ou se côtoient blancs, noirs et arabes sans aucune animosité.

Aujourd’hui, s’est tenue une marche emblématique qui a vu toute la population de Besançon converger devant « Le Styl » sur la Grande Rue du Centre ville pour lui rendre un dernier hommage, communier dans la concorde et pour dire, Plus jamais. Nos pensées pieuses vont à sa famille restée au Sénégal et pour qui, il était un espoir. source: Facebook