Un homme poignarde à mort un Imam

Abdoul Aziz Yattabaré a été agressé et poignardé par le nommé Moussa Guindo, âgé de 26 ans, manœuvre au marché de Médine. Les faits remontent au 19 janvier 2019 aux environs de 05 heures, non loin de la cité policière de Médine. La victime a rendu l’âme, peu après son évacuation à l’hôpital. Guindo qui était à bord d’un moto-taxi quand il a agressé l’imam s’est ensuite rendu à la police pour avouer son forfait et accusé sa victime de l’avoir traité d’homosexuel, selon la police Malienne. Selon le meurtrier, l’imam avait demandé à un groupe de criminel dirigé par Souleymane Sanogo alias Soloni Tondjan de l’agresser, ajoute la police avant de souligner que ce dernier a été interpellé.