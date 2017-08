Hong Kong : peines de prison pour les trois leaders de la « révolte des parapluies

Trois principaux leaders du mouvement de « la révolte des parapluies » ont été condamnés jeudi à la prison, à Hong Kong. Les jeunes hommes avaient pris la tête d’une manifestation anti-Pékin qui avait paralysé la mégalopole pendant deux mois.

Les trois principaux leaders de la « révolte des parapluies » condamnés à plusieurs mois de prison. Joshua Wong, Nathan Law et Alex Chow, jeunes meneurs du vaste mouvement prodémocratie de l’automne 2014 à Hong Kong ont été condamnés jeudi 17 août à des peines de prison pour leur rôle dans la révolte.

Aux yeux de leurs soutiens, les poursuites à leur encontre sont une preuve supplémentaire que Pékin renforce sa mainmise sur l’ancienne colonie britannique revenue dans son giron en 1997.

Joshua Wong, Nathan Law et Alex Chow se sont vus infliger respectivement en appel des peines de six, huit et sept mois d’emprisonnement. Le tribunal avait été saisi par le parquet qui trouvait trop clémentes les peines prononcées en première instance. En août 2016, Joshua Wong et Nathan Law avaient été condamnés à des travaux d’intérêt général (TIG) et Alex Chow à trois semaines de prison avec sursis.