Hôpital Le Dantec : Aliou Sall équipe le service dermatologique

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a offert, ce jeudi, un don médical au Service dermatologique de l’hôpital Aristide le Dantec.

Le don est constitué d’importants lots de matériels d’équipement, notamment, des lits, des armoires, des tables à manger et des coffres de rangement, entre autres.

Ce don traduit, selon Khalifa Ababacar Ndaw, une vision clairement définie par le président de la CDC, Aliou Sall, qui dit-il, “dès sa prise de fonction à la Caisse des Dépôts et Consignations, a décidé de faire de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise, un levier important de management”.

Le Professeur Suzanne Oumou Niang s’est quant à lui, félicité de la réactivité des dirigeants de la CDC qui ont accordé une oreille attentive à leur demande d’accompagnement.

Pour elle, ce geste est d’autant plus important et symbolique qu’Aliou Sall s’est déplacé, personnellement, pour constater les conditions de vie de nos maladies. Elle a, par ailleurs, inviter les autres institutions et entreprises à s’inspirer de l’exemple de la CDC.

Prenant la parole, le représentant des malades, Birane Fall a manifesté toute la gratitude et la reconnaissance des malades envers la CDC. Il soutient que «ce geste est plus que noble puisqu’il soulage nombre de personnes qui dormaient dans des conditions très difficiles.

Il n’a pas non plus manqué de prier pour le Directeur Général de la CDC et le renforcement du partenariat CDC/ Le Dantec.