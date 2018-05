Hôpital moderne de Touba : L’IGE à fouiller dans les bottes de certains dignitaires mourides…

Un parfum de «scandale et d’orientation frauduleuse » secoue l’hôpital moderne de Touba. Face à cette nébuleuse, des petits-fils de Serigne Touba demandent au Président de la République d’envoyer l’IGE fouiller dans les bottes de certains dignitaires mourides.

Des petits-fils de Serigne Touba sont largement revenus hier sur les grands chantiers du Mouridisme, comme la mosquée «Massalikoul Jinan» de Dakar, le projet de construction de l’Hôpital Moderne de Touba, l’érection des 2 minarets de la Grande Mosquée de Touba. En conférence de presse, Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul, par ailleurs Président du mouvement «And Fallat Macky pour un 2ème mandat », est d’avis que le Président de la République est trompé par des lobbies mourides qui travaillent, aujourd’hui, à sa perte du pouvoir.

A en croire le jeune Mbacké-Mbacké : «Nous sommes face à la presse pour apporter des éclairages sur la marche du Mouridisme. Des lobbies prennent aujourd’hui en otage Touba. Malgré les nombreux efforts du régime en place, Touba reste toujours rebelle au «Macky». Nous commencerons par la mosquée « Massalikoul Jinaan» où, en dépit des sommes d’argent colossales injectées, on tarde à nous livrer l’édifice.

Mbackyou Faye et Cie ont failli à leur mission. Ils doivent avoir l’humilité de démissionner et céder leurs places à d’autres mourides plus engagés. Je sais qu’il n’en manque pas », a dit Serigne Khassim Mbacké. Il ajoute: «Touba qui se trouve être la 2ème ville après Dakar, l’on y remarque de nombreux problèmes liés à l’assainissement, à l’insécurité, au chômage des jeunes. Toutes ces difficultés sont dues à des membres de la famille du Cheikh qui ne jouent pas leur rôle. Prenons, par exemple, le projet de construction du nouvel Hôpital Moderne de la Ville Sainte. Le démarrage tarde toujours, l’argent déjà débloqué est détourné à d’autres fins par des personnes bien identifiées. Lancés depuis le Magal 2016, les travaux ne bougent pas. C’est un terrain vague. C’est pourquoi, je demande à l’Etat d’envoyer l’Inspection Générale d’Etat (IGE) à aller y voir plus clair. C’est une demande de tous les habitants. Idem pour la construction des 2 minarets de la Grande Mosquée. J’indexe Samath Mbacké Souhaibou, Bass Khadim Awa Ba et les autres. Ils sabotent la gouvernance de Macky», a-t-il fait savoir. Au cours de cette conférence de presse, le petit-fils de Serigne Bassirou n’a pas raté le Maire de la Ville de Touba: «Touba a un Maire incapable. Malgré un budget conséquent, l’insécurité, l’insalubrité et les défaillances dans la distribution de l’électricité sont réelles. Abdou Lahat Ka doit alors rendre le tablier pour insuffisance de résultats. Sur un autre registre, le Président Macky doit ouvrir les yeux davantage. Durant les dernières élections (référendum et législatives), ceux qui s’agitaient (Cheikh Bara Maty Lèye, Cheikh Abdou Bally et Abdou Lahat Ka) ont été envoyés aux carreaux. Ils ont été vomis par les populations qui ne veulent même pas les voir en photo. Il est temps qu’on rectifie le tir. C’est cet appel que je lance à l’endroit du Président Macky».

Georges Emmanuel Ndiaye