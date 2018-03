Hosni Moubarak de nouveau hospitalisé

Le parquet égyptien a ordonné le transfert à l’hôpital de l’ancien président Hosni Moubarak, condamné à la prison à vie en juin dernier, sur recommandation d’un rapport médical, apprend-on ce jeudi, de sources proches des services de sécurité.



L’ancien « raïs », 84 ans, a été transféré dans un hôpital militaire situé à Maadi, un faubourg du Caire, après avoir été victime d’une chute, il y a plusieurs jours.



Selon son avocat, Hosni Moubarak s’est cassé une côte, en chutant dans la clinique de la prison et il souffre également de complications pulmonaires et de vertiges.



« Sa santé se détériore jusqu’à un certain point, en raison de la chute dont le président a été victime la semaine précédant la semaine dernière », a déclaré l’avocat Mohamad Abdel Razek.



REWMI QUOTIDIEN