Huda Kattan révèle une astuce WTF pour lutter contre l’acné sur Instagram !

beauty hack des plus étranges qu’elle nous a interpellé ce week-end Ce n’est pas la première fois que la blogueuse et beautysta Huda Kattan nous laisse baba avec ses astuces loufoques, voire même déjantées mais toujours très bien pensées. Alors qu’elle nous révélait il n’y a pas si longtemps de ça comment nettoyer nos faux-cils à la perfection, c’est avec undes plus étranges qu’elle nous a interpellé ce week-end sur Instagram

Nous étions tranquillement en train de scroller notre feed quand soudain, elle est apparue devant nous, peau de banane à la main prête à révolutionner ce que nous pensions jusqu’alors. En effet, selon Huda, l’intérieur de la peau de banane serait un actif super efficace contre… l’acné !

C’est donc avec d’autant plus d’attention que nous nous sommes penchées sur la publication dont la légende est plus que formelle : « J’ai trouvé le meilleur #DIY pour combattre l’acné naturellement ! Frottez l’intérieur d’une peau de banane (qui doit être bien mûre) sur vos boutons et imperfections et laissez-la pendant 10 minutes! Faites cela pendant trois jours et regardez votre acné s’améliorer! J’ai posté cette vidéo sur mon compte Youtube il y a quelques temps et j’ai eu tellement de commentaires sur la façon dont ça a changé la vie de certaines personnes… »

Cela marcherait donc vraiment ! Toujours curieuses de savoir ce qu’il en est et de découvrir de nouvelles techniques pour lutter contre toutes les imperfections disgracieuses qui nous enquiquinent, on ne serait pas contre valider cette technique naturelle qui promet aux victimes de leurs boutons, une bien plus belle peau !

>> Et vous, allez-vous essayer cette astuce ?