Hué et conspué à Paris Macky charge les responsables de l’Apr

Les manifestations contre sa venue à Paris hier, mardi 17 avril, l’ont mis dans une colère noire. Il s’est déchargé sur les responsables locaux de l’Apr. C’est ce qu’on appelle le phénomène du transfert.

Après avoir essuyé des huées, Macky Sall s’est enfermé avec les responsables Apr locaux dans sa résidence située à la rue Vineuse du 16e arrondissement parisien. Il leur a passé un savon retentissant. Pointant leurs divisions qui, selon lui, seraient à l’origine du sale quart d’heure qu’il a passé dans la capitale française. « Tout ça c’est vous, tranche le chef de l’État, repris par Senenews. C’est parce que vous êtes divisés qu’une vingtaine de personnes arrivent à saper et à saboter notre arrivée à Paris. La guerre que vous vous menez entre vous est nulle et à la limite inutile et dangereuse pour notre parti et le pouvoir que nous exerçons. Si aujourd’hui l’opposition arrive à nous mener la vie difficile à Paris, c’est parce que vous, les responsables du parti, vous vous menez une guerre fratricide entre vous. Faites taire vos querelles, rassemblez-vous et travaillez ensemble. » Fixant les élections à venir, Macky Sall a rappelé aux membres de son parti l’urgence de resserrer les rangs. Senenews rapporte : « Nous allons vers des échéances très sérieuses que la division et la guerre intestine dans notre parti ne nous aideront pas si nous voulons conserver le pouvoir. Si une vingtaine de personnes qui manifestent arrivent à dominer plus de deux centaines de militants apéristes, c’est parce que vous ne travaillez pas et vous vous menez une guerre inutile et fratricide au sein de du parti. » Macky Sall séjourne à Paris jusqu’à samedi prochain.