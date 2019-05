Le procureur de la République a requis 5 ans ferme contre Alaye Djité et 2 ans dont 8 mois ferme contre Thione Seck. En sus, il a demandé la confiscation et la destruction de tous les faux billets. Dans son réquisitoire le parquet a fait savoir que la piste de renseignement a été privilégiée par les éléments de la section de recherches et il y a des éléments constants dans ce dossier.