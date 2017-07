HUMEUR DE CAMPAGNE EH !! QUI T’ES ? (Par PAR JEAN PIERRE CORREA)

C’est un véritable cassetête pour tout directeur de publication et des rédacteurs en chef des journaux, radios et télés qui voudraient organiser convenablement une information impartiale et rester dans les clous tracés par le CNRA. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nos micros, nos blocs-notes ou nos caméras, et disons-le tout net : cette équation est insoluble. Quel organe de presse dispose d’autant de journalistes qu’il faudrait en plus affubler d’un don d’ubiquité, d’autant de véhicules pour les transporter, afin de couvrir cette campagne électorale avec l’équité requise ?

Aucun. Alors des choix subjectifs seront inévitablement faits, en fonction de critères qui seront la représentativité de telle ou telle liste, la notoriété des têtes de liste, de leurs capacités à incarner des problématiques intéressantes et des enjeux porteurs. Le choix sera éditorial. Obligatoirement. A moins que… Sauf à imaginer par exemple pour un quotidien de 12 pages, qu’une fois qu’on aura consacré disons, la Une et le Der aux informations importantes, pour plagier Abdoulaye Fofana, et que les dix pages restantes soient ouvertes aux propos de campagne, reportages, interviews et meetings des 47 listes en lice, cela donnerait comme espace « équitable » ce qu’on appelle dans le jargon éditorial « la carte de visite».

L’information équitable version CNRA dans nos quotidiens aurait l’aspect de 47 avis de décès étalés sur 10 pages, l’image est choisie bien sûr pour vous donner une idée du résultat de l’équité respectée. Et si c’était le résultat escompté de cette inflation de coalitions, de nous brouiller le sens critique ?