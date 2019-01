Hydrocarbure: Le Sénégal se dote  d’un nouveau code pétrolier

L’Assemblée nationale a adopté hier à Dakar le projet de loi N° 01/2019 portant sur le code pétrolier sous la présence du ministre du Pétrole et des Energies, Mansour Elimane Kane.

Les députés ont adopté le nouveau code pétrolier durant la session ordinaire unique 2018-2019. A cette occasion, le ministre du Pétrole et des Energies est revenu large sur les avantages en comparant ce code et celui de 1998. Sur ce, il a évoqué la question de la transparence. « Le Sénégal est devenu membre depuis de l‘ ITIE 2013. Toutes les exigences de l’ITIE ont été reprises dans le code pétrolier. Aujourd’hui les contrats ne seront plus donnés à des personnes physiques mais à des personnes morales », a expliqué le ministre. Concernant la sauvegarde des intérêts nationaux du Sénégal, il a fait savoir que le bonus à la signature devient une exigence dans le code. Ainsi précise Mansour Elimane Kane ce n’est pas le bonus en tant qu’action mais aussi le monitoring du bonus jusqu’au niveau du trésor Sénégalais. A l’en croire, l’autre avantage, c’est la redevance qui est payée directement sur la production brute sans compter les parts de PETROSEN qui sont de 10%. Il faut aussi noter les questions de l’environnementale et de l’hygiène. D’après M. Kane, aujourd’hui il y a une contrainte au niveau des pétroliers. Les contraintes à lever seront liées à la santé et à l’hygiène sur la plateforme avec des obligations des pétroliers à respecter les contrats d’hygiène des règles. S’agissant du contenu local dira le ministre, il faut noter l’adéquation de ce code pétrolier avec le code général des impôts. Pour lui, aujourd’hui toutes les sociétés qui viendront se seront sujettes à l’impôt et Il y aura plus l’exonération. Ça sera une jurisprudence et l’articulation avec deux lois fondamentales dont une du contenu local qui n’existe pas dans le code 1998. « Le nouveau code s’applique vers les nouveaux contrats, les anciens contrats qui ont fait avec l’anciens code se seront pas revisités » , a-t-il indiqué . Ainsi ce le présent code comporte 10 chapitres à savoir le chapitre premier qui est relatif aux dispositions générales, le chapitre 2 traite de la prospection d’hydrocarbures, le chapitre 3 concerne l’autorisation d’exploitation d’hydrocarbures, le chapitre 4 traite de l’exploitation des hydrocarbures et le chapitre 5 concerne le transport et le stockage des hydrocarbures ainsi que la liquéfaction du gaz naturel . A cela s’ajoutent e chapitre 6 qui se rapporte aux dispositions fiscalités et douanières et le chapitre 7 qui concerne les droits et obligations attachés à l’exercice des opérations pétrolières. Quant au chapitre 8, il traitre des relations avec les propriétaires et occupants du sol. « Le chapitre 9 est relatif à l’exercice de la surveillance administrative, des pénalités et du contentieux et le dixième se rapporte aux dispositions finales » , lit-on dans le rapport .

Zachari BADJI