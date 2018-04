« Je voudrais remercier le gouvernement iranien qui a offert plusieurs dizaines de bourses à des étudiants sénégalais dans la perspective de cette formation », dit Me Kaba, à l’issue d’une audience qu’il a accordée à son homologue iranien Mohammad Javad Zarif, en visite au Sénégal.

Le chef de la diplomatie sénégalaise a par ailleurs annoncé la tenue en novembre de la prochaine commission mixte de coopération entre les deux pays.

« Nous aurons l’occasion de préciser tout cela. Ça sera l’occasion de renforcer notre coopération dans les domaines de la santé, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de l’agriculture (volet mécanisation), de l’énergie, ainsi que de l’industrie automobile et extractive », a indiqué Me Sidiki Kaba.

Il a rappelé que les liens de coopération entre le Sénégal et l’Iran dataient de plusieurs décennies, se réjouissant de la visite de travail de son homologue iranien, dans le cadre du renforcement de la coopération irano-sénégalaise.

« Nous avons une coopération ancienne avec l’Iran (…) Nous saluons la volonté constante de l’Iran de raffermir et consolider les relations d’amitié et de solidarité de la République islamique d’Iran et le Sénégal », a ajouté le ministre sénégalais des Affaires étrangères.