IAM : Saër Kébé a reçu sa bourse

C’est acté. Saër Kébé va poursuivre ses études à l’Institut africain de management de Dakar (IAM). L’attestation de la bourse lui a été remise ce mardi par le Président directeur général dudit institut, en l’occurrence Moustapha Guirassy. Une cérémonie a été organisée pour la circonstance au sein du réputé établissement d’enseignement supérieur. Saer Kébé, accompagné de son avocat Me Moussa Sarr, a été bien accueilli par le personnel et les étudiants de l’IAM. Dans son discours, Moustapha Guirassy a indiqué qu’il s’est porté volontaire pour offrir une bourse à Saer Kébé afin qu’il puisse poursuivre ses études. Pour sa part, Me Moussa Sarr, avocat de Saer Kébé, a magnifié l’acte posé par le patron de l’IAM. A l’en croire, au-delà de l’accompagnement judiciaire, il était en train de chercher une école pour le jeune afin de lui permettre de se réinsérer et de reprendre les études. D’après l’avocat, la balle est désormais dans le camp de l’étudiant. « C’est à lui de relever le défi sur le plan comportementale et sur le plan de l’excellence des résultats », a soutenu Me Moussa Sarr. Prenant la parole, le président des étudiants, après avoir souhaité la bienvenue à leur désormais nouveau camarade, ont indiqué qu’ils vont l’aider à son intégration.