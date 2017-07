IATA- Suivez en directe du Radisson le séminaire sur les opportunités du numérique

L’Initiative Africaine des Technologies Avancées -IATA-, en partenariat avec LEXING, en collaboration avec le Mouvement des Entreprises du Sénégal – MEDS, planche ce mardi, 18 juillet 2017 sur les opportunités du numérique. L’hotel Radisson blu accueille cet important séminaire qui a comme theme : » Le numérique une chance pour l’Afrique ?! ». Suivez l’évenement en directe sur votre site www.rewmi.com

10h 25mn Mme Maimouna Diop fait une presentation sur l’organisation de IATA (Missions et positionnement)

10h 15mn Baidy Sy fait la présentation de IATA (Vision et perspective)

10h 01mn Début des échanges contributions et débat

9h 50mn M FORSTER fait la presentation du seau LEXING

09h 40 mn Signature de la charte entre LEXING et IATA

09h 25mn Pause déjeuner

09h 18mn M Frédéric FORSTER Vice président du réseau LEXING prononce son discours. Il a axé son discours sur des remerciements sur à l’endroit du Président de l’IATA M Mbagnick Diop » pour avoir emporter le reseau LEXING dans cette importante aventure ». M FORSTER se désole de constater que personne n’a réellement développé une expertise dans ce domaine q à son avis tres important et ceci et une erreur pense-t-il. Il a rassuré que le reseau LEXING soutient l’initiative de l’IATA et est prêt se mettre à sa disposition pour lui apporter son expertise de type scientifique mais aussi pratique

09h 06mn Monsieur Mbagnick Diop, président du IATA prononce sont mot de bienvenue

C’est avec une immense joie que je vous accueille ce matin à l’occasion de ce business Breakfast, au nom de tous les membres de l’Initiative Africaine pour les Technologies Avancées (IATA)

Comme nous l’avons annoncé lors du lancement de notre organisation le 20 Avril 2017, IATA se veut un creuset de rencontres franches et d’échanges entre les acteurs du secteur des TIC pour une meilleure promotion et vulgarisation au sein des entreprises mais aussi des population de l’utilisation des TIC.

Je vous remercie tous vivement d’avoir fait le déplacement et pris la peine de répondre positivement à notre invitation en assistant à cette rencontre importante, rencontre qui va nous permettre d’echanger et de poser les jalons d’un plan d’action.

La transformation numérique est une priorité numérique stratégique pour le Senegal et, le plan Senegal numérique 2016- 2025 en est tres bien l’illustration la plus parfaite.

En effet, les TIC sont un outil essentiel du développement d’un pays. Si elles sont utilisées à bon escient, elles peuvent donner toute la mesure de leur immense potentiel au service du développement économique et social. Toutefois, elles ne constituent pas une fin en soi, elles doivent être considérées comme un moyen, un outil pour concourir justement à la réalisation des objectifs fixés dans le plan Sénégal numérique 2016-2025, qui tourne principalement autour de la réduction de la fracture numérique.

Au Sénégal, nous avons la chance d’avoir de grandes entreprises dans le sous-secteur des télécommunications et qui ont fait d’excellentes réalisations technologiques. En effet, le Sénégal a un réseau qui est numérisé à 100% et touche tous les centres de commutation, les artères de communication et le réseau international. Notre pays est en liaison avec plus de 50 pays du monde entier et est bien intégré au réseau mondial des câbles sous-marin de fibre optique.

Cependant, cette description optimiste, ne profite pas encore au sous-secteur des TIC, au sein duquel des entreprises compétissent pour un marché dynamique.

C’est pourquoi les entreprises sénégalaises et sous régionales doivent se mobiliser. Il existe un différentiel de compétitivité et d’innovation avec les acteurs internationaux dominants qui ont su profiter du potentiel d’internationalisation du numérique. Le décalage prend de plus en plus d’importance au fur et à mesure que le numérique pénètre le quotidien des usagers et acquiert une dimension transversale. Et cette situation se traduit par le bouleversement de nombreuses règles dans le domaine de la régulation des télécommunications, du droit de la concurrence, de la fiscalité, de la politique d’aménagement du territoire, de l’éducation, des politiques de santé, etc…

Pour développer le numérique au Sénégal et en Afrique, il est impératif d’avoir une vision d’ensemble, car le numérique touche aussi bien l’écosystème que le grand public. La phase actuelle de transformation numérique implique que nous passons d’une économie de vente, de distribution classique, de relation client à une économie de plateformes.

En effet, la force de frappe des Etats-Unis en matière de numérique a été puisée depuis une impulsion politique. Elle est partie de la conviction affirmée par Al Gore lors du célèbre discours de Bill Clinton en 1996 sur les « information superhighways », et en a découlé le déploiement d’outils de compétitivité économique, dont la plus puissante reste l’Internet Tax Freedom Act de 1998, interdisant la création de taxes sur l’accès et les usages de l’Internet.

Google et Amazon ne fonctionnent pas seuls par l’unique puissance du marché. C’est l’action concertée entre décideurs publics américains et acteurs privés qui a permis la naissance d’une puissance économique mondiale qui irrigue notre quotidien et transforme les modèles économiques et juridiques.

Sur cette analyse, que nous voulons placer l’action de IATA. En effet, notre organisation, qui se veut un cadre d’échanges et de dialogue franc entre les décideurs publics et les acteurs des TIC, ambitionne de positionner nos entreprises aussi bien sur le plan national qu’international afin de les rendre plus compétitives et qu’elles puissent soutenir la concurrence mondiale.

Mais cette ambition ne peut se réaliser que si, les décideurs publics comprennent les besoins, attentes et demandes de l’écosystèmes des TIC.

Cette dynamique de concertation et de dialogue constitue un véritable « eldorado » pour nos entreprises. En effet, le monde est fort de 2,5 milliards millions d’utilisateurs et de consommateurs qui, par leur niveau d’éducation et le temps qu’ils consacrent à l’usage numérique, aliment et enrichissent les technologies des entreprises. Les briques sont donc là. Nous disposons des usagers et les technologies sont à notre portée. La réussite des grandes entreprises traditionnelles dans ce domaine montre que les managers compétents existent. C’est pourquoi, il me semble impérieux de préserver notre souveraineté numérique en aidant les acteurs locaux à se développer.

La transformation doit etre pour le Sénégal et pour le continent africain et en premier la sous région, une priorité stratégique régionale, qu’il est indispensable de soutenir et d’accelerer. C’est ce que IATA entend faire avec ses membres. Nous pensons qu’il est illusoire- et économiquement devastateur- de lutter contre le progré technologique qu’il faut au contraire l’accueillir dans le cadre d’une vision partagées avec les acteurs. C’est pourquoi, nous pensons que le Sénégal doit avoir une ambition industrielle pour faire du numérique un levier de croissance durable. En cela, lorsque nous voulons parcourir le plan Sénégal numerique 2016-2025, nous avons été interpellés par la nature fiscale que ce plan ambitionne pour le numérique qui à notre avis doit etre rediscuté à l’aune de la competitivité d’acteurs émergents. L’économie numérique est en pleine construction, il est essentiel de tenir compte de la necessaire conciliation entre le potentiel économique et et la position internationale du Sénégal

Pour finir, IATA a prévu un programme d’action ambitieux.

La premiere bonne nouvelle :

J’ai effectué un voyage à Génève pour rencontrer les autorités de l’IUT, rencontre qui s’est achevée par la signature du protocole d’adhesion de IATA, c’est à dire tout simplement que depuis notre rencontre du 20 avril 2017, nous avons entamé desactions puissantes pour faire de IATA une réalité qui compte dans l’ecosystème des TICs. IATA est désormais membre du secteur de l’UIT ce qui nous permet d’assister à une vingtaine de rencontres du secteut à travers le monde comme membre secteur.

Nous avons aussi signé une charte avec avec nos collegues du reseau Lexing representé ce jour par Monsieur le vice- président Frédéric FORSTER

Nous envisageons prochainement de signer une convention avec Smart Africa.

Aussi IATA va intégrer le haut conseil numérique que l’Etat du Sénégal compte mettre en place dans les prochaines semaines entre autres actions que IATA compte déployer.

Nous y reviendrons tout à l’heure dans les communications.

Ce programme loin d’être exhaustif sera discuté et complété entre les membres du bureau et du Conseil d’administration.

Avant de conclure, je voudrai vous réiterer, toute l’équipe de IATA, bureau Exécutif, conseil d’administration et membre, ma confiance et mon estime à chacun d’entre vous.

IATA est votre outil, votre instrument, elle sera ce que vous en ferez.

Moi je suis convaincu qu’on fera de IATA une réussite éclatante au bénéfice des membres et des acteurs des TIC.

Vive IATA et merci de votre aimable et active attention

09h 05 mn- Arrivée des officiels. la cérémonie va démarrer dans un instant

08h 35mn- La mise en place se poursuit. Les officiels sont attendus d’un moment à l’autre

08h 15mn– Les premiers invités sont installés dans la salle