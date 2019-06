IBM découvre une faille dans des répéteurs Wi-Fi

Un chercheur chez IBM a découvert une vulnérabilité dans des boîtiers Wi-Fi du fabricant TP-Link. À distance, un pirate avait la possibilité de rejoindre le réseau et d’orienter la connexion Internet vers des sites et des logiciels malveillants.

Lorsque l’on souhaite étendre le signal Wi-Fi chez soi ou dans un bureau, on installe un répéteur. Il s’agit d’un petit boîtier que l’on branche sur le secteur. Son rôle est de récupérer le signal Wi-Fi depuis la box et de le diffuser dans une pièce plus éloignée. C’est une sorte de relais pour profiter d’un réseau sans fil de qualité sur des espaces plus grands.

Le souci, c’est que c’est également une porte d’entrée pour les pirates. IBM a découvert une failledans le matériel TP-Link, l’un des principaux fabricants de matériel Wi-Fi. Selon « Big Blue », cette vulnérabilité permet à un hacker de prendre le contrôle du boîtier pour, par exemple, rediriger le trafic de la victime vers le téléchargement de logiciels malveillants.