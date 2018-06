Ibou Touré retourne à la barre

Suite et pas fin. Le footballeur sénégalais Ibou Touré qui avait perdu son procès devant son ex Bana Valfroy est encore retourné au tribunal. Son ex femme l’a attrait à la barre jeudi dernier pour coups et blessures. Mais l’affaire a été renvoyée au 26 juin, rapporte Les Echos D’après ce journal, après une dispute dans leur maison sise à Cité Keur Gorgui, le footballeur aurait roué de coups son ex-épouse avant de la chasser du domicile conjugal. Les faits remontent à deux ans.