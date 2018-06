C’est en France que l’ex-procureur va démarrer son coup de charme à la diaspora. Du 26 juin au 16 juillet, Ibrahima Hamidou Dème va tenter de convaincre les Sénégalais d’Italie, de la Suisse, de l’Espagne et de la Belgique de rejoindre les rangs du mouvement « Ensemble, changeons le Sénégal ». La présidentielle n’est plus très loin et le juge Dème entend bien jouer sa partition.