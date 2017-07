Ibrahimovic parti… pour rester ?

Manchester United pourrait finalement proposer un nouveau contrat à Zlatan Ibrahimovic en octobre, une fois qu’il sera complètement remis de sa blessure au genou.

Mais où jouera donc Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine ? Depuis que Manchester United l’a libéré, au début du mois juin, les rumeurs au sujet de l’attaquant suédois se multiplient. Alors que la piste la plus chaude semblait le mener aux Etats-Unis, et plus précisément à Los Angeles où le Galaxay et la nouvelle franchise du LAFC comptaient faire de lui « la » star de la Major League Soccer (MLS), son nom a également circulé en Italie, à l’AC Milan et à la Juventus Turin.

Preuve que, même à bientôt 36 ans et alors qu’il se remet actuellement d’une rupture des ligaments du genou droit, « Ibra » reste un joueur convoité. Mais l’ancien Parisien pourrait finalement prendre tout le monde à contrepied en décidant de rejoindre… les Red Devils. Selon le tabloïd britannique The Sun, le staff mancunien aurait été impressionné par la vitesse avec laquelle le natif de Malmö récupère de sa grave blessure, subie en avril dernier contre Anderlecht en Ligue Europa.

Les dirigeants du MUFC pourraient donc lui proposer un nouveau contrat de très courte durée une fois qu’il sera totalement rétabli, c’est-à-dire en octobre prochain – si tout de passe bien d’ici là. José Mourinho, qui a plusieurs fois dit tout le bien qu’il pensait du joueur, serait favorable à son retour, malgré la récente signature de Romelu Lukaku pour 85 millions d’euros. Un buteur belge auquel Zlatan Ibrahimovic, auteur de 28 buts en 10 passes en 2016-2017, a déjà légué son n°9.