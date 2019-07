Idrissa Gueye est arrivé à Paris

Idrissa Gueye vient d’atterrir selon les informations de RMC Sport. L’international sénégalais de 29 ans, qui devrait coûter un montant environnant les 30 millions d’euros, devrait donc rapidement être présenté comme nouveau joueur du club de la capitale.

« Le joueur de 29 ans doit arriver à Paris ce dimanche en fin d’après-midi. Il passera sa visite médicale, lundi matin, à l’Hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), dernière étape préalable à l’officialisation de son transfert.

Gueye commencerait l’entraînement avec le PSG le 12 ou le 13 août

Le finaliste de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal s’engagera pour un montant estimé à 32 millions d’euros (M€). La durée de son contrat devrait être de quatre années et une supplémentaire en option, voire cinq directement comme le joueur le souhaiterait. La date d’arrivée au camp des Loges de Gueye n’est pas encore connue, mais devrait se situer au plus tard le 12 ou le 13 août, après trois semaines de congé. » Rien n’est aussi sûr qu’une annonce officielle, mais il devient tout de même difficile de douter de l’arrivée de Gueye au PSG. Il n’y a pas eu de démenti depuis longtemps et tous les médias se mettent d’accord. Surtout que le joueur a déjà confirmé depuis l’hiver dernier, avec une première approche du club parisien, que le projet le tente. Reste à attendre une confirmation d’un club ou du joueur lui-même pour vraiment fêter l’arrivée de ce joueur très intéressant pour l’équipe du PSG.