IDRISSA SECK DECRIE LE REGIME DE MACKY « Une justice malade, une insécurité galopante, un système sanitaire en agonie… »

Le président parti Rewmi, Idrissa Seck, s’est prononcé sur l’adresse à la nation du président Macky Sall. Un discours que le président du conseil du département de Thiès qualifie de vide, car les véritables problèmes n’ont pas été résolus.

Idrissa Seck est de retour. Interpellé sur le discours à la nation du président Macky Sall, il a déclaré ne plus attendre de discours de la part du Chef de l’Etat. Le patron du parti Rewmi est formel : « j’attends de Macky Sall qu’il règle les problèmes des populations. Tous les Sénégalais que je rencontre me disent qu’ils sont fatigués et inquiets pour leur sécurité. Ils réclament des structures sanitaires car la santé au Sénégal ne fonctionne pas faute de matériels et de personnel. Ils disent qu’ils sont fatigués de la mauvaise gestion de l’éducation. J’attends de Macky Sall qu’il résolve ces situations difficiles. Mais parler tout le temps, ça ne règle absolument rien ». L’ancien Premier ministre se dit convaincu que l’actuel régime est incapable de résoudre les difficultés des Sénégalais. « Il est dans les discours, mais il n’est pas dans le concret. Car les populations souffrent dans leur sécurité, les accidents de la circulation et les agressions se multiplient. Il faut une réponse concrète à l’insécurité galopante et au système sanitaire en agonie », dénonce Idrissa Seck, qui s’est aussi prononcé, de manière voilée, sur les arrestations de militants de l’opposition. Pour lui, « La justice sénégalais est malade, il faut la soigner ». Pour ce qui est de la marche, Rewmi sera aux côtés du mouvement Y’en a marre pour le rassemblement du 7 avril prochain à la place de l’Obélisque.

Ibrahima Khalil DIEME