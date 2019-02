Idy promet une direction générale pour la modernisation des Daaras

À Porokhane où il a entamé des visites de proximité, Idrissa Seck s’est engagé à mettre en place, dans le cadre de son programme pour le redressement du pays, la professionnalisation de l’enseignement à travers la modernisation des Daaras et renforcer le statut de la femme. Il a rendu hommage à la figure emblématique de Mame Diarra Bousso.

Après avoir passé la nuit à Porokhane, le candidat de la coalition Idy-2019, Idrissa Seck, a commencé sa journée par une visite de proximité au ‘’daara’’ Mame Diarra Bousso. Une occasion pour la famille de Serigne Mountakha, Khalife des mourides et responsable du ‘’daara’’, de prier pour le candidat de la coalition Idy 2019. C’est Abdoulahi Diakhoumpa, proche du khalife et porte-parole de la famille religieuse de Porokhane, qui a formulé les prières au nom de la famille. « Nous sommes contents de votre venue ici dans ce ‘’daara’’ et on prie pour vous », déclare-t-il. Dans son intervention, le candidat de la coalition Idy 2019 charme les maitres coraniques et les chefs religieux. Idrissa Seck annonce la construction d’une direction générale pour la modernisation des Daaras. En clair, le candidat Idrissa Seck s’est engagé à mettre en place, dans le cadre de son programme pour le redressement du pays, la professionnalisation de l’enseignement à travers la modernisation des Daaras. Aussi, il s’est engagé à mettre les enseignants en langue arabe dans les structures étatiques et dans les instances de décision, car, estime-t-il, c’est au niveau des Daaras que se forgent les valeurs humaines. Selon le président de Rewmi, »le Bac arabe seulement ne suffit pas. Les arabisants doivent avoir leur place dans les instances de décisions. Il y a une discrimination entre les ‘daara’ et les autres formes d’enseignement », dit-il. Toujours dans la perspective de solliciter des prières pour la victoire de sa coalition, Idrissa Seck s’est adressé au guide de Fass Kahone, située dans le Saloum, pour lui exposer ses motivations pour le pays. Ils ont échangé pendant de longues minutes et Serigne Oumar a prié pour un bon déroulement du scrutin et pour toute la coalition avant que celle-ci prenne la direction de Kaffrine…

Georges E NDIAYE