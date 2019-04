Idy et Sonko au Magal de Darou Moukhty

Ousmane Sonko et Idrissa Seck, en compagnie d’une forte délégation, ont été aperçus au Magal Darou Moukhty, la deuxième ville du mouridisme avec une forte délégation, rapporte L’AS. Le leader du Pastef a été reçu par son ami, guide et conseiller Serigne Abdou Mbacké. Le Magal de Darou Moukhty célèbrent les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Mame Thierno Birahim Mbacké.