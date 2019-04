Il décapite sa femme et garde le corps dans un frigo

Un sénégalais a tué sa femme à à Kempton Park, à Ekurhuleni en Afrique du Sud, ce jeudi dernier. L’homme âgé de 26 a décapité son épouse et gardé le corps dans son frigo. Selon le site sud Africain News24, « un voisin et des jeunes du quartier avaient entendu des cris la nuit précédant la découverte macabre. Ils soupçonnaient que quelque chose était arrivé à la dame (…) Certains locataires affirment avoir entendu une violente dispute jeudi soir et ont appelé la police le lendemain matin (vendredi) lorsqu’ils ont constaté que la femme était introuvable. »