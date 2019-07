Ila Touba: Le Collectif des usagers en visite d’inspection

Le Collectif des usagers de l’autoroute, l’Association des jeunes géologues du Sénégal, Y en a marre, Cos-M23, entre autres, ont visité hier l’autoroute Ila Touba, en compagnie des équipes techniques d’Ageroute.

La tarification, la sécurité, entre autres, sont les questions débattues entre le Collectif des usagers de l’autoroute et le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, Aubin Jules Sagna, accompagné par des équipes techniques d’Ageroute. Concernant les tarifs sur cette autoroute, M. Sagna a déclaré qu’ils ont fixé des prix qui permettent uniquement de supporter les charges générées par l’exploitation des autoroutes. « Je dis clairement que l’Etat ne cherche pas à gagner de l’argent sur l’Autoroute Ila Touba, AIBD-Mbour et AIBD -Thiès », a-t-il précisé. Selon lui, s’ils avaient appliqué les prix réels sur l’autoroute pour payer le prêt et supporter toutes les charges, le prix serait multiplié au moins par 4. En réalité, l’Etat a attendu les ordres de Macky Sall pour fixer les prix sociaux. Sur ce, il a indiqué que s’ils ne prennent pas les dispositions pour avoir les recettes qui permettent d’entretenir et de maintenir ces ouvrages, les Sénégalais vont le leur reprocher. « Nous avons fourni des explications aux membres du Collectif des usagers de l’autoroute sur les tronçons Ila Touba, AIBD-Mbour et AIBD-Thiès. Je pense que ce sont des réponses convaincantes », a-t-il soutenu. Cette visite qui a démarré par le tronçon AIBD pour prendre fin au poste de contrôle de Thiès, a permis à Cheikhou Oumar Sy, coordonnateur du Collectif des usagers de l’autoroute à péage et compagnie de s’enquérir de la situation de ces ouvrages. « Nous sommes venus visiter les nouvelles infrastructures pour poser des questions sur la qualité, le financement et le mode de contrat, mais surtout exposer les préoccupations des usagers », a expliqué M. Sy. D’après lui, cette discussion leur a permis de comprendre le fonctionnement des infrastructures pour sensibiliser les Sénégalais, mais aussi avoir un cahier de charges pour améliorer le service. « Nous avons constaté qu’il y a une différence entre les premières infrastructures et les récentes en termes d’aménagement, mais aussi de prise en charge de certains considérations qui n’ont pas été prises en compte dans le passé », dira-t-il. Pour lui, les équipes techniques d’Ageroute leur ont donné des arguments techniques par rapport aux tarifications. En tant que collectif, dira ce dernier : « nous savons que les Sénégalais Lambda ne voient qu’une seule autoroute. Il faudra qu’on explique aux usagers la différenciation de prix, la maturation de l’ouvrage et voir si les montants vont baisser dans l’avenir ».

Zachari BADJI