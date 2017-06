Illusion lunaire!

Les musulmans sénégalais ont intérêt à se parler très sincèrement et à avoir peur du jour où ils se présenteront devant le Seigneur de l’univers, après l’aveu d’un membre de la commission de concertation sur le croissant lunaire, soutenant qu’ils ont été informés de l’apparition de la lune au Sénégal, samedi soir, mais qu’ils avait déjà fait la déclaration à la télévision nationale, informant que la Korité était fixée au lundi. Oui, c’est bien ça, vous ne rêvez pas. C’est la religion à laquelle croient 95% des Sénégalais que l’on prend maintenant à la légère, donnant parfaitement raison à ceux qui réclamaient la tête de cette commission à polémique. On ne sait plus à quel saint se vouer ni à quoi croire dans ce pays réputé organisé, religieusement parlant. Pourtant, une lueur d’espoir était née avec le Ramadan 2017, marqué par un départ unique qui, vraisemblablement, n’était que le fruit du hasard car à entendre le sermon de l’imam Samb de la grande mosquée et la coordination des musulmans du Sénégal, on sait que chaque camp campe sur sa position. Et comme si cela ne suffisait pas, le Chef de l’Etat, Président de tous les Sénégalais, musulman de surcroît, s’en lave les mains soutenant que le rôle de l’Etat est de créer les conditions d’un dialogue. Non, Mr le Président, votre rôle dépasse de loin cela. Rien que pour l’économie du pays, vous devez veiller scrupuleusement à l’unité car si chaque frange de la population célèbre sa fête quand elle veut, ce sera plusieurs jours fériés et c’est le pays qui va en pâtir. Mais comme l’heure est aux législatives à « Ndoumbelane » …. La chasse aux voix est naturellement Roi.

Domou rewmi