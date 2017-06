EN IMAGES. Législatives : ces Parisiens qui se sont lâchés dans les urnes !

La moisson des bulletins nuls de ce second tour des législatives ce dimanche à Paris a été particulièrement riche !

Des bulletins de vote… Pokémon, Dora l’exploratrice, Jésus, le dictateur Kim Jong-un, le président Emmanuel Macron avec une chèvre, le Général de Gaulle à l’appel du 18 juin… !

La moisson des bulletins nuls de ce second tour des législatives à Paris de ce dimanche a été particulièrement riche ! Mardi, après le rush du scrutin, les assesseurs, les élus et les volontaires qui avaient participé au dépouillement, partageaient leurs perles…

Selon les chiffres officiels du ministère de l’Intérieur, rien que dans la capitale, 11 274 bulletins nuls ont été comptabilisés. On ne parle pas ici des bulletins blancs (enveloppe vide) mais de bulletins déchirés, gribouillés, « créations » en tout genre, collage, messages contestataires, loufoques. Et donc… irrecevables. « Les bulletins nuls, ça nous fait du travail en plus, regrette Jérôme Meyer, président du bureau de vote de la rue Titon (XIe). Il faut les rassembler, les ramener en mairie, les recompter et les faire signer par les scrutateurs du bureau de vote ».

Une réflexion philosophique…

DR

« Leur nombre est bien supérieur à celui du premier tour des législatives », note Atanase Perifan, candidat (LR) malheureux de la 15e circonscription. Deux arrondissements se payent d’ailleurs un sacré pic ! (voir encadré).

La faute à qui ? À des « électeurs perdus avec leurs candidats traditionnels PS ou LR, balayés au 1e tour », décrypte Jérôme Dubus, élu du XVIIe LR passé chez Macron, mais qui note « l’humour » de certains.

Lucile* a voté dans la XIe circonscription (nord du XIVe et sud du VIe) en glissant une « connerie » dans l’enveloppe bleue… « Il n’y avait plus aucun candidat de gauche chez moi ! ».

Si certains ont fait ça pour rigoler, beaucoup ont envoyé des messages politiques sur les bulletins visant certains candidat(e)s. Anne Christine Lang (LREM) s’est fait traiter de « cumularde ». Marielle de Sarnez (LREM) a le droit à plusieurs piqûres de rappel sur l’affaire des « emplois fictifs » du parlement européen. D’autres ont glissé dans l’enveloppe ce qui ressemble à un avertissement « La rue nous attend ». Des écologistes se sont octroyé une pirouette littéraire signée Raymond Devos « Quand les verts voient rouge, ils votent blanc ». Il y a la poignée d’électeurs, encore bloqués à la phase anale, qui se sont offerts pour l’un « Nul. Dora caca ! », pour l’autre « J’ai le choix entre El Khomri et Bournazel (LR). J’ai ch… dans l’enveloppe ».

Un peu d’humour et de chanson…

DR

Enfin, il y a les créatifs et les rigolos. Celle ou celui qui a glissé un Jésus illuminé barré d’un « J’ai confiance en toi » Ou encore celui qui dans le XIe, où se présentait Pierre Person (LREM) et qui, rappelant la chanson Gainsbourg-Bardot a customisé son bulletin d’un « Je n’ai besoin de Person en Harley Davidson ! ».