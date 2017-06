EN IMAGES. L’incroyable mariage d’un couple… chez Taco Bell !

Nostalgique des anniversaire au McDonald’s, vous rêviez d’une occasion de faire à nouveau la fête dans un fast-food ? Taco Bell l’a fait pour vous. A partir du 7 août, il sera possible de dire «oui» à votre moitié dans l’un de leurs restaurants de Las Vegas. Cette chaîne de restauration rapide propose une nourriture tex-mex à base de burrito, tacos et autres mets épicés, une vraie institution aux Etats-Uis. Pour célébrer la bonne nouvelle, l’enseigne a organisé un concours sobrement baptisé «Love and tacos» pour gagner un mariage tous frais payés dans leur restaurant de Las Vegas pourvu d’une chapelle.

Les deux grands gagnants, Dan et Bianca ont notamment eu droit à des billets d’avion pour six personnes, un spa au célèbre Caesars Palace et surtout une réception et un menu signé Taco Bell. Pour ceux qui se laisseraient tenter, comptez 525 euros pour une cérémonie dans la chapelle installée au deuxième étage du restaurant, un espace de réception privé pour dîner tranquillement avec vos convives, des goodies et un bouquet de mariée fait de sachet de sauce piquante. «Amazing !», on entend déjà les cris des témoins de la mariée à ce mariage hors du commun !

laparisienne.com