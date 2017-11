Les images du mariage de Serena Williams

Tout a été fait pour faire rêver les romantiques. Sur le thème du dessin animé « La Belle et la Bête », Serena Williams et Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit, se sont dit oui jeudi 16 novembre à la Nouvelle-Orléans.

Trois robes aux styles radicalement différents signées Alexander McQueen et Versace, une première danse au son de « Tale as Old as Time », chanson emblématique du film de Walt Disney, un carrousel, et un parterre d’invités composé de Beyoncé, Anna Wintour, Kim Kardashian ou encore l’actrice Eva Longoria… De quoi combler tous les désirs de la joueuse de tennis professionnelle, maman depuis quelques mois.

Malgré la frénésie médiatique, le couple n’a donné que peu de détails sur leur mariage en amont. La cérémonie, très privée, s’est déroulée au Contemporary Arts Center. Un pâté de maison entier a d’ailleurs été fermé pour l’occasion.

Le coût de la cérémonie est estimé à plus de 1 million de dollars selon le DailyMail et les invités auraient eu pour consigne de ne pas apporter leurs téléphones portables, car un accord d’exclusivité pour les photos a été signé avec le magazine Vogue. Ce n’est que le lendemain de la cérémonie que les photos ont été partagées sur les réseaux sociaux.